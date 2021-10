La Juventus ha comunicato le condizioni di Moisedopo le visite mediche di questa mattina: ", a seguito dell’affaticamento muscolare alla coscia destra riferito al termine dell’allenamento di sabato, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari". Il giocatore resta a rischio per, anche se le ultime notizie confortano non dovrebbe rientrare per il match con i neroverdi.