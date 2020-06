Riecco Gonzalo Higuain: venti giorni dopo il risentimento muscolare accusato in allenamento, il Pipita nella giornata di ieri è tornato a calcare i campi della Continassa. Nella seduta di ieri mattina era infatti regolarmente a disposizione di Maurizio Sarri e ora scalda i motori in vista della sfida di venerdì contro il Lecce: c'è ottimismo per vederlo in panchina. Un ritorno atteso e sperato, specie dopo le recenti uscite deludenti. Vedremo quali saranno le sue condizioni, al momento sembra molto probabile una sua convocazione per la sfida di domani sera contro il Lecce.