La Juventus sta cominciando a carburare, dopo tre partite giocate dalla ripartenza. Tre partite in cui i bianconeri hanno dovuto fare a meno di Gonzalo Higuain, alle prese con un fastidio muscolare che, ancora nella seduta di oggi, lo ha costretto ad un lavoro specifico. Come riporta Sky Sport, infatti, l'argentino è sotto stretta osservazione dello staff medico e tecnico della Juventus e potrebbe essere tra i convocati per la partita di venerdì allo Stadium contro il Lecce. Difficile, se non impossibile, rivederlo già in campo, visto che Sarri vorrebbe preservarlo senza rischiare ulteriori ricadute.