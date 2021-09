Problema muscolare nella gara di oggi contro la Samp ed uscita dal campo in lacrime, con la sensazione che non si tratta di un problema leggero ma di un infortunio muscolare serio. Domani gli esami diranno quanto starà fermo, sicuramente fino alla sosta, come ammesso dallo stesso Max Allegri. Lui e Morata, infatti, non ci saranno con Chelsea e Torino. Per Morata sembra meno grave, ma non è un problema da nulla. E quindi Allegri si ritroverà senza attaccanti titolari in due gare fondamentali.. Lo riferisce Sky Sport.