In attesa del comunicato ufficiale da parte della società bianconera, la Juve può tirare comunque un sospiro di sollievo. Infatti, secondo quanto ricostruito, non è emersa alcuna lesione negli esami svolti da Dybala. L'attaccante argentino potrebbe però restare fuori in Champions per precauzione dopo i tanti problemi patiti nelle scorse settimane. Pertanto, come sottolineato anche da Allegri, non dovrebbe essere rischiato per la sfida - pur decisiva - contro il Villarreal di martedì.