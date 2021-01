5









Andrea Pirlo deve fare i conti non solo col momento negativo della Juventus, ma anche con le assenze che, tra Covid e infortuni, si sono fatte sentire nella sconfitta contro l'Inter. Tra di loro c'è Paulo Dybala, che contro il Sassuolo ha rimediato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.. Quel giorno erano finiti ko anche McKennie e Chiesa, ma se per gli altri due non era nulla di grave e li abbiamo già rivisti in campo, si capiva fin dall'inizio che il problema di Paulo sarebbe stato più serio. La settimana scorsa era scuro in volto e zero voglia di sorridere quando si era presentato al JMedical per gli esami.



QUANDO RIENTRA - Le sensazioni non erano positive ma fondate: Dybala infatti ha saltato il match con l'Inter e non sarà a disposizione di Andrea Pirlo nemmeno per la Supercoppa di domani contro il Napoli. Difficilmente tornerà in campo contro il Bologna alla ripresa del campionato e probabilmente non ci sarà nemmeno nella gara di Coppa Italia contro la Spal. Il rientro di Paulo potrebbe esserci tra la fine di gennaio - presumibilmente il 30 contro la Sampdoria - e l'inizio di febbraio, quando il 6 i bianconeri affronteranno la Roma. Dybala lavora per tornare in campo e Pirlo lo aspetta perché, al momento, è lui l'unica alternativa a Morata e Ronaldo.