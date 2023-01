Il Fideo c'è. Anzi: ci sarà. A Napoli, dove la partita sarà ben più complicata e il livello ancor più alto. Angelsi candida a un ruolo da protagonista al Maradona, e da campione del Mondo: Non una partita banale, non un nome come un altro per il mancino di Rosario: cresciuto nel nome e nell'esempio del mito, ora ha la missione di annullare l'effetto di Diego.C'era un po' di timore sulle condizioni di Di Maria, dettato principalmente da quanto visto durante Juve-Udinese. Dopo sessanta minuti, il Fideo aveva chiesto il cambio, toccandosi il polpaccio e continuando a fare stretching in campo: ecco, era solo stanchezza. E l'ha smaltita oggi e lo farà anche nei prossimi giorni d'allenamento, che torneranno dopo la giornata di riposo concessa da. A tranquillizzare tutti, dopo le parole del tecnico nell'immediato post partita, è arrivato proprio Angel attraverso i suoi social: "Abbiamo vinto una partita complicata, grazie al grande impegno di tutti. Felice di essere tornato a giocare nella nostra casa e di sentirmi bene. Grazie per l’affetto ricevuto dai nostri tifosi. E ora continuiamo a lavorare". Verso Napoli.