Buone, buonissime notizie per Sarri e per tutta la Juventus. Come si evince dal report pubblicato dal club bianconero, Merih Demiral ha lavorato con il gruppo. Una presenza che rincuora, il peggio è alle spalle dopo aver affrontato il lungo calvario della rottura del crociato, riportata in quella sciagurata notte del 12 gennaio, dove la stessa malasorte colpì anche Zaniolo. Adesso il turco è determinato a recuperare la condizione perfetta, per essere pronto a qualsiasi chiamata di Sarri per il finale di stagione. Con i recuperi di Chiellini e Demiral, la retroguardia bianconera è finalmente al completo.