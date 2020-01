Matthijs de Ligt è sulla via del recupero. Doppio problemino fisico per il centrale olandese, che nelle ultime cinque gare è sempre partito in panchina, entrando una sola volta a partita in corso. Ma Sarri è fiducioso e in conferenza spiega: "Secondo me inizia a stare meglio, ha risolto l'acciacco al pube degli ultimi tempi, gli resta un piccolo acciacco alla spalla che speriamo di risolvere rapidamente. La sensazione è che stia tornando sui suoi livelli abituali".