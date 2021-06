L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di De Ligt: “De Ligt stop. Il difensore olandese della Juventus si è fermato ieri durante l’allenamento della nazionale arancione per un problema all’inguine. Chiara la smorfia di disappunto di Matthijs nei video presenti sui social, ad una settimana esatta dall’esordio agli Europei, in programma per domenica prossima contro l’Ucraina. “Venerdì ha già avuto un po' di problemi, aveva lasciato in anticipo l’allenamento e poi fatto esercizi individuali - ha spiegato il Commissario tecnico, Frank De Boer -, quindi non ha voluto correre rischi. E' chiaro che non corriamo rischi neanche noi. Dobbiamo aspettare e vedere come evolve la situazione ma siamo ottimisti”. De Ligt oggi non giocherà nell’ultimo collaudo che l’Olanda effettuerà ad Enschede contro la Georgia. L’auspicio è che davvero il fastidio possa essere davvero di poco conto e consentire al centrale juventino di recuperare in tempo per l’esordio nel torneo continentale. Anche perchè gli Orange hanno già da fare i conti con l’assenza di Van Dijk. Perdere anche il centrale bianconero sarebbe davvero troppo per la squadra di De Boer in vista del debutto”.