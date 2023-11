La Juventus si avvicina al big match di domenica sera contro l'Inter, dove in palio ci saranno punti pesantissimi, oltre alla supremazia tra le due squadre considerando la fortissima rivalità sportiva. I bianconeri però devono ancora capire quali giocatori torneranno a disposizione dall'infermeria. Stando a quanto riportato da Sky, il brasiliano Danilo non sembra farcela per la sfida contro i nerazzurri ed è praticamente impossibile una sua convocazione da parte di Allegri.