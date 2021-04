Stamattina vi abbiamo documentato, con tanto di video dalla Continassa, l'arrivo di Federico Chiesa al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali per valutare l'entità del fastidio muscolare che ieri lo ha costretto a uscire dal campo durante Atalanta-Juventus.

In questi minuti la Juventus ha comunicato le sue condizioni: "Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni".

Scongiurata l'ipotesi peggiore, l'esterno offensivo bianconero dovrà comunque stare qualche giorno a riposo per riprendersi del tutto. Come riporta Sky Sport di sicuro non ci sarà mercoledì sera contro il Parma. Rimane molto incerta anche la sua presenza per domenica contro la Fiorentina.