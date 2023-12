Nell'ultimo turno di campionato contro il Frosinone, la Juve ha dovuto fare a meno di Federico Chiesa a causa dell'infortunio subito nel giorno antecedente la sfida. Stando alle ultime indiscrezioni le sue condizioni sembrano migliorare a vista d'occhio e non dovrebbero esserci problemi per la sua convocazione in vista del prossimo turno contro la Roma.