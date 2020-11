Non solo Bonucci e Chiellini, infortunati, ma anche Paulo Dybala è alle prese con il recupero post infortunio, anche se per lui la strada sembra nettamente più breve. Vuole farcela già per Cagliari. E poi? Nella Juve da verificare ci sono anche le condizioni di Chiesa: costretto a saltare la Lazio e gli impegni con la Nazionale per un affaticamento alla coscia destra, scrive il Corriere dello Sport, "ha trascorso la sosta a curarsi alla Continassa e da oggi proverà ad alzare i ritmi. Le sue condizioni, in ogni caso, non hanno mai preoccupato e quindi è verosimile che l’ex viola possa essere pronto per l’anticipo di sabato con il Cagliari. Più incerto invece il recupero di Ramsey: il gallese è alle prese con una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Si tenterà il recupero per la sfida di Champions contro il Ferencvaros".