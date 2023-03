Buone notizie in casa Juve per quanto riguarda Federico Chiesa e Angel Di Maria. Gli esami hanno escluso lesioni e come viene riportato nel comunicato, i due giocatori saranno monitorati di giorno in giorno. Domenica i bianconeri ospitano la Sampdoria, probabile la loro assenza nel match di campionato con la speranza e l'obiettivo di averli a completa disposizione per il ritorno di Europa League.