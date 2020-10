Non ci sono lesioni muscolari alla coscia destra di Chiellini. Come racconta La Gazzetta dello Sport, "solo un affaticamento quindi per il difensore, che martedì a Kiev si è fermato dopo una ventina di minuti. Notizie positive dagli esami sostenuti ieri, anche se Giorgio perderà comunque la gara con il Barcellona, oltre alla prossima di A col Verona. Ci vorranno infatti una decina di giorni per smaltire il problema muscolare. Chiellini ha giocato le prime due gare di campionato, dopo aver perso quasi tutta la scorsa stagione fra il recupero dall’operazione al ginocchio e i problemi a un polpaccio. La sua importanza si era vista anche a inizio gara di Champions, ma ora Pirlo avrà scelte forzate in difesa".