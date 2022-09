Come racconta Gazzetta,nelle ultime settimane ha stretto i denti, nonostante un fastidio sotto al ginocchio sinistro ne abbia giocoforza limitato le recenti prestazioni. Il richiamo della Seleçao, però, è stato troppo forte per rinunciare e la Juventus si augura che con l’entusiasmo per la prima convocazione in verdeoro scompaia il piccolo problema fisico del centrale brasiliano. Bremer, sinora, è stato l’unico bianconero a partire sempre titolare.