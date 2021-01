Leonardo Bonucci è uscito a un quarto d'ora dalla fine della partita contro il Bologna (vinta 2-0 dai bianconeri) per far spazio al rientro in campo di Matthijs De Ligt dopo il Covid-19. Un'uscita dal campo che, ha spiegato mister Pirlo nella conferenza stampa post-gara, è stata causata anche da un fastidio fisico. "Aveva preso una ginocchiata nel muscolo. L'ho tolto per evitare altri problemi", così l'allenatore della Juve su Bonucci. Domani avremo sicuramente informazioni più approfondite sull'effettiva entità del problema, se solo una botta o qualcosa di più. Mercoledì sera ci sono i quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal.