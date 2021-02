Sospiro di sollievo per Leonardo Bonucci. Il fastidio muscolare accusato nel match contro la Roma non è niente di grave, come intuito a caldo proprio dallo stesso giocatore. Gli esami strumentali non hanno evidenziato nessuna lesione ai flessori della coscia destra, ma domani contro l’Inter, come scrive Tuttosport, il vice-capitano riposerà, con l’obiettivo di tornare al pieno della forma per la trasferta di Napoli, in programma sabato 13 febbraio alle 18.