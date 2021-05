Un ginocchi fasciato, infiltrazioni e naturale affaticamento da fine stagione. In conferenza stampa, Andrea Pirlo ha ringraziato Leonardo Bonucci per quanto ha dato nel finale della vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta: "Non è da tutti entrare con un ginocchio ballerino e con un Europeo da giocare". Ecco, anche per questo le chance di vederlo nuovamente titolare a Bologna sono piuttosto ridotte: se chiamato in causa, Leo non si tirerà indietro. Ma la "quasi distorsione" continua a tormentarlo.