Sostituito contro il Lecce nel secondo tempo per un piccolo problema fisico, Rodrigo Bentancur dovrebbe essere regolarmente in campo domani contro il Genoa. Nel corso della conferenza stampa di oggi Maurizio Sarri ha infatti dichiarato: Ora inizia ad avere 22-23 anni, più partite ed esperienza addosso, sta tirando fuori più personalità, può sorprenderci ancora in futuro perché per me ha ancora margini. Sono contentissimo di lui".