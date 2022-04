Si riparte... senza De Sciglio. Dopo Sassuolo, il laterale bianconero si è fermato e ha accusato un problema muscolare. Non ci sono lesioni - come evidenzia il comunicato -, ma un affaticamento alla coscia destra che va comunque monitorato, di giorno in giorno. Niente Venezia, probabile che salti anche il match con il Genoa. Potrebbe rientrare dopo la Coppa Italia, che avrebbe saltato già per squalifica: appuntamento al 15 maggio con la Lazio, l'ultima in casa. VERSO LA COPPA - Come racconta il Corriere dello Sport, pure Arthur è ai box per un problema alla caviglia. Il brasiliano ha ripreso ad allenarsi a parte e quindi contro il Venezia al massimo potrà trovare posto in panchina. Inoltre Cuadrado, alle prese con un affaticamento all’adduttore, non sarà quasi certamente del match con il Venezia. Al limite in panchina. L'obiettivo resta riavere tutti - o quasi - per la finale di Coppa Italia: è un obiettivo da non lasciarsi sfuggire.