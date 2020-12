4









Arthur va ko. Prima della mezz’ora il brasiliano è rimasto a terra dopo un duro scontro con Cristian Romero e ne è uscito malconcio. Sostituito, è uscito dal campo zoppicando. Per lui una forte contusione alla gamba destra, che lo escluderà dalla gara contro il Parma. Una forte botta che l'ha privato del campo contro l'Atalanta e ha privato la Juve della sua qualità, necessaria per il gioco di Andrea Pirlo. Nella trasferta contro il Parma, sabato alle 20.45, non ci sarà per via di questa forte contusione alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore con gli esami strumentali del caso.