Solo una contusione alla coscia destra per Arthur. Uscito a seguito della botta presa nel primo tempo, che lo ha costretto a lasciare il campo contro l'Atalanta, non sembra preoccupare troppo. La prima diagnosi dello staff medico della Juve non riporta nulla di grave per il centrocampista brasiliano, che però era uscito piuttosto dolorante dal campo, zoppicando supportato dallo staff medico. E Pirlo in conferenza conferma: ​"Purtroppo ha preso una contusione alla coscia, stava facendo un'ottima partita. Così come Bentancur, che è cresciuto molto nelle ultime partite dopo il finale di stagione in cui aveva sempre giocato e aveva bisogno pure di riposare".