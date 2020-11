E' stato convocato,. Ma non sarà della partita, o almeno non dal primo minuto. Con l'esterno brasiliano c'è infatti da andarci cauti, tranquilli, consci di un recupero che non sarà certamente tutto rose e fiori. Per questo, Andrea Pirlo ha voluto chiarire nell'ultima intervista a JTV quali sono le condizioni dell'esterno ex Porto: "La difesa? ​"Cambierà, perché Alex Sandro è ancora un po' affaticato dalla partita dell'altra sera, ma sarà comunque presente e verrà con noi a Benevento".