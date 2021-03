L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni dei difensori, ad un giorno dalla sfida di Champions League contro il Porto: “Ieri Giorgio Chiellini, fermatosi proprio nella gara d’andata contro il Porto a causa di un affaticamento al polpaccio, ha intensificato leggermente il lavoro sul campo, ma soltanto dall’allenamento di oggi si capirà se sarà utilizzabile dal primo minuto. Dagli ambienti bianconeri filtra un cauto ottimismo. Dubbi anche sull’altro centrale. Leonardo Bonucci è rientrato nel finale contro la Lazio e ovviamente non è al top dopo l’infortunio alla coscia. Mentre Matthijs De Ligt non ha ancora superato del tutto la dolorosa contusione al polpaccio subita a Verona. Ecco perché, in caso di recupero di Chiellini, l’altro posto potrebbe essere occupato anche da Merih Demiral. Sulle due fasce spazio a Juan Cuadrado e Alex Sandro”.