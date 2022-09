La prima delle due settimane di sosta è già trascorsa e di conseguenza, manca sempre meno al prossimo impegno ufficiale dei bianconeri. Madama riceverà infatti il Bologna all'Allianz Stadium il 2 ottobre prossimo, dove spera di recuperare oltre ai punti, anche qualche giocatore dall'infermeria. Oltre ai noti Pogba e Chiesa infatti, con quest'ultimo che potrebbe aggregarsi ai suoi compagni a metà ottobre, ai box ci sono anche Rabiot, Alex Sandro e Locatelli. Ma gli scenari potrebbero cambiare per la gara contro gli emiliani, perchè tutti e 3 sono pronti a fare il loro rientro in campo, con il solo Milik che osserverà dalla tribuna in virtù delle due giornate di squalifica.