Un nuovo test programmato per loro. Giovedì, infatti, sotto esame ci saranno Paul Pogba e Dusan Vlahovic, che svolgeranno una partitella con la Next Gen. Se tutto andrà bene, dando quindi continuità alla partitella di 45’ della scorsa settimana con il Fossano, allora Allegri potrebbe reintegrarli definitivamente anche negli allenamenti per la partita di domenica con il Monza. Altrimenti tutto slitterà. A quando? Giovedì all’Allianz arriva la Lazio per i quarti di Coppa Italia, competizione ora più che mai importante e lì potranno rientrare. Intanto, ieri, durante il giorno di riposo, propriosono passati dalla Continassa per seguire il programma. Con loro anche Bonucci e De Sciglio, che invece hanno ancora bisogno di tempo. Lo riporta il Corriere dello Sport.