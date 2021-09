Per dimensioni e numero di abitanti, Malmö è la terza città della Svezia dopo Stoccolma e Goteborg. Situata a sud del Paese, è stata uno dei primi grandi poli industriali della Scandinavia ed è collegata a Copenaghen - capitale della Danimarca - dal ponte di Øresund, una tratta stradale e ferroviaria di quasi 16 km inaugurata nell’estate del 2000.Abitata da circa 350mila persone, Malmö è un luogo tutto da scoprire che ha nel Gamla Staden il cuore pulsante. Si tratta del centro storico, forte dei bar e ristoranti più belli della città e delle tipiche casette medievali. Tra le piazze più rinomate imperdibile una visita a Lilla Torg e Stortoget, con quest’ultimo che ospita uno dei monumenti più importanti, il Municipio. Ma il monumento più antico di Malmö è la Chiesa di San Pietro, in stile gotico ed edificata nel 1319: la sua torre di 105 metri è una delle cose più fotografate della città. Fuori dal centro storico vale la pena allungarsi verso il Castello di Malmö, situato nel polmone verde cittadino che ospita musei importanti come quello d’Arte, Civico, Storia Naturale e quello Marittimo e della Tecnologia.MALMÖ NEW STADIUMConosciuto anche come Eleda Stadion, il Malmö New Stadium è l’impianto dove la Juventus giocherà martedì sera per la seconda volta nella sua storia, dopo il match sempre di Champions League del novembre 2014 vinto 2-0 grazie alle reti di Fernando Llorente e Carlos Tevez. Si tratta di una struttura che può contenere 24mila spettatori, inaugurata nel 2009 dopo due anni di lavori. È il terzo stadio più grande di tutta la Svezia dopo la Friends Arena e la Tele2 Arena, ubicate entrambe a Stoccolma. Quando si varca l’ingresso, il colpo d’occhio va subito sulla compattezza delle tribune e sul colore dei seggiolini - tutti azzurri -, che riprendono insieme al bianco i colori societari.