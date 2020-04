1









Cinque sostituzioni, una voce appena sussurrata negli ultimi anni che potrebbe diventare realtà. La Fifa ci sta lavorando, spinta com'è dall'emergenza coronavirus, e l'International Board metterà mano al regolamento, così da trasformare in realtà questa nuova modifica. Una scelta viziata proprio dalla situazione attuale, che garantirebbe una più ampia rotazione alle squadre dopo i mesi di inattività: una scelta che senz'altro favorisce le squadre più "lunghe", compresa la Juventus. Eppure, al di là delle questioni tattiche, che sicuramente Maurizio Sarri saprà risolvere al meglio per trarre vantaggio dalla modifica regolamentare, sarà anche l'aspetto emotivo ad influenzare e non poco sui calciatori. Ad oggi, infatti, di dodici che ne possono andare in panchina, solo tre scendono in campo, lasciando nove scontenti ad attendere la partita successiva con le dita incrociate. Così, due cambi in più sarebbero fondamentali per recuperare giocatori che non sono prime scelte, ma nemmeno terze, anche se spesso finiscono per diventarlo per esigenze dettate dalla partita in corso. Ecco quindi chi sarebbero i bianconeri che ne trarrebbero maggiori benefici.