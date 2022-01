Cosa succede tra la Juve e Azmoun? Per TS, lo Zenit vuole 5 milioni, mentre la dirigenza bianconera non vuole andare oltre un semplice indennizzo. Meglio se sotto forma di bonus legati ai risultati stagionali della squadra di Massimiliano Allegri e al rendimento dell’attaccante. Per il quotidiano, trattare con i russi non è mai semplice, però le mediazioni sono in corso per individuare un buon compromesso. Sulle cifre, il punto di incontro potrebbe essere a metà strada: un milione subito e un altro paio eventualmente sotto forma di bonus non scontati. Chissà se basterà.