Obiettivo Romelu. La Juventus sta puntando sul belga e per farlo dovrà cedere Dusan Vlahovic: l'affare, come riportato nella giornata di ieri, sta prendendo forma, proprio grazie all'incastro che manderebbe il serbo direttamente ai Blues e farebbe fare la strada inversa all'ex Inter. Dopo aver aspettato, invano, offerte dai top club di Europa e il risiko dei grandi attaccanti europei non ancora partito, dopo aver proposto un prestito oneroso senza successo - visto che il Chelsea non vuole più correre il rischio di trovarsi, a fine stagione, la “grana” di un ritorno di Lukaku - ecco la proposta che può convincere le parti. E così la trattativa è aperta.Si ragiona sui soldi del conguaglio a favore della Juventus che, ovviamente, non può certo prendere neppure lontanamente in esame uno scambio alla pari. Qui la strada si fa tortuosa perché il Chelsea non sembra disposto a versare i 50 milioni (55 circa quelli necessari) che chiedono i bianconeri per evitare di dover iscrivere minusvalenze a bilancio, con una distanza di circa 15 milioni dalla disponibilità degli inglesi, che si libererebbero anche di un ingaggio di circa 12 milioni netti. La trattativa va avanti anche se questa sembra davvero l’ultima possibilità di incastro, sottolinea il quotidiano. E Allegri, che negli Usa lavora e scherza con Vlahovic, spera di trovare la questione definita al ritorno della tournée dagli Usa.