Come racconta il Corriere dello Sport, non resta che aspettare. Anche se la sensazione è che Mbappé inserito tra gli esuberi del Psg sia la miccia che da un momento all’altro può dare il via ai fuochi. Per la Juve potrebbe significare liberare presto spazio in attacco per formalizzare l’ingaggio di Lukaku, i cui dettagli sono già tutti stabiliti tra le parti.Roba di settimane fa ormai.