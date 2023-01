Come racconta Gazzetta, Adrienda un paio di giorni è libero di trattare con chi vuole. A poco più di sei mesi dalla fine del suo contratto con la Juventus, il centrocampista francese è di fatto un “free agent”, per dirla alla americana. Ma questo non significa che la Vecchia Signora si sia già rassegnata a perdere uno dei suoi titolarissimi. Anzi, su spinta di Massimiliano Allegri, sta già studiando l’offerta per trattenere Rabiot a Torino: un contratto simile a quello attuale (7 milioni di euro netti di parte fissa, sempre con le agevolazioni del decreto crescita sul lordo), ma con ulteriori facilitazioni per quanto riguarda i bonus (circa un milione).