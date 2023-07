Arthur svolgerà nelle prossime ore le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista brasiliano, che non fa più parte del progetto della Juve, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Due milioni di euro per il prestito e 20 per il riscatto che il club toscano deciderà a fine stagione se esercitare o no.