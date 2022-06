Non c'è altra via: Aaron Ramsey è formalmente un calciatore della Juventus, ma è ormai al di fuori del progetto sportivo dei bianconeri. Il pesante ingaggio, però, rende difficile le trattative con altre squadre per la cessione a titolo definitivo. Per questo, le parti sono al lavoro per la risoluzione del contratto, previo buonuscita. La prima offerta della dirigenza è di 2 milioni, gli agenti, però, puntano ad alzare la posta: le discussioni vanno avanti.