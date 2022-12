Nelle pieghe del bilancio della Juventus approvato dall'Assemblea degli Azionisti emergono anche le vere cifre dell'operazione che il club bianconero ha completato in estate e che ha portato il centrocampista brasiliano Arthur in prestito al Liverpool. I Reds hanno sborsato 4,5 milioni di euro per il prestito e si sono riservati un diritto di riscatto da 37,5 milioni di euro pagabili in 4 esercizi. Un dettaglio importante dato che nel primo comunicato si parlava di 2 esercizi e non 4 anche se, in ogni caso, Jurgen Klopp ha già deciso di non riscattare il brasiliano che tornerà in bianconero a fine stagione.