La Juventus ha trovato un accordo di massima con la Fiorentina per Federico Chiesa sulla base di 60 milioni di euro pagabili in 4 anni: 10 milioni di prestito e altri 10 milioni nella stagione successiva per poi riscattarlo ad altri 35 milioni più 5 milioni di bonus. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, prima però i bianconeri devono fare cassa in uscita. Rugani al Rennes non basta: bisogna cedere almeno uno tra Khedira e Douglas Costa, che guadagnano 6 milioni di euro netti all'anno.