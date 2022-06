Tutto fatto, Mattia De Sciglio rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Da calciomercato.com, il dettaglio sulle cifre: "La Juventus e De Sciglio andranno avanti insieme. Sul piatto un contratto fino al 2025 con ingaggio spalmato in base ai nuovi parametri della società: da 2,7 milioni netti scenderà a 1,5 compresi bonus. Una riduzione d'ingaggio importante, per continuare in bianconero".