Come scrive Il Sole 24 Ore, sta prendendo piede l’ipotesi di un aumento di capitale in casa Juventus. Le finanze del club sono state pesantemente colpite dalla crisi economica scoppiata a causa della pandemia e per questo Exor, holding della famiglia Elkann che controlla il club, sta valutando il da farsi. Si parla di una cifra compresa tra i 300 e 400 milioni di euro, decisione che verrà valutata solo a fine mercato.