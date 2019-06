Lasi è assicurata: i bianconeri acquisteranno il centrocampista ivoriano dall'Empoli a titolo definitivo, per poi girarlo in prestito ad un'altra società (in prima fila il Sassuolo). Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'affare è stato chiuso sulla base di 12 milioni di euro più 3 di bonus: una cifra importante per un classe 2000 che ha già convinto tutti alla prima stagione in Serie A. Traoré firmerà con la Juve un contratto fino al 2024 e si preparerà per una nuova avventura nel massimo campionato.