Una settimana dopo lo "sfogo" di Udineè apparso molto più rilassato a Montecarlo, dove si è fatto fotografare sorridente. Dopo un anno così faticoso per la Juve e in particolare per lui, è arrivato il momento di staccare un po' la spina anche se in realtà, rimane al centro della scena e delle indiscrezioni, nonostante la "conferma" arrivata da Maurizio Scanavino pochi giorni fa."A Montecarlo oltre a rilassarsi il tecnico bianconero ha incontrato gli emissari di un club arabo che vorrebbe fargli cambiare vita, portandolo da Torino a Ryad", scrive la Gazzetta dello Sport che parla di giorni di riflessione per Allegri dopo la maxi proposta ricevuta.che riporta il quotidiano, secondo cui il tecnico non ha ancora dato una risposta. Non è escluso che ci siano nuovi contatti nelle prossime ore perché gli arabi non mollano e sono pronti ad un rilancio, aggiungendo anche un bonus alla firma di circa 10 milioni.Il contratto lungo e oneroso lo blinda, ma i rapporti con la dirigenza e parte della squadra sono da ricostruire, si legge., almeno che non sia lo stesso allenatore a dire addio. E a questo proposito, secondo la Gazzetta ci sarà un incontro a breve tra i due per chiudere ogni discorso.