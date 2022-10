Leandroè infortunato, Manuelnon è disponibile per motivi personali. Ed ecco che la casella delè ancora senza un "padrone" in casa, dove in queste ore Massimilianosta ragionando sulle possibili scelte di formazione in vista della sfida di domani contro ilper la quale dovrà fare a meno di ben nove giocatori, dieci considerando anche il lungodegente Kaio Jorge. Al momento pare che l'ipotesi che sta prendendo sempre più piede nella testa del tecnico livornese sia quella di un, con il tridente offensivo composto da Filip, Areke Juan(Dusannon è ancora al meglio, mentre Moiseva verso la panchina).Tornando al discorso iniziale, il principale nodo da sciogliere è (o era) quello riguardante il play, ruolo che domani dovrebbe essere affidato a Fabio(affiancato da Westone Adrien). Dopo l'ingenuità commessa nella gara di andata contro ilcostata il rigore del momentaneo pareggio dei portoghesi, il classe 2003 sembrava aver perso terreno nelle gerarchie della squadra bianconera, ma, soprattutto in periodi caratterizzati da numerose defezioni.: in soli pochi minuti allo Stadio Da Luz Miretti ha dato prova delle doti migliori del suo repertorio, meritandosi la sufficienza piena in pagella insieme a pochissimi altri compagni tra cui il coetaneo Samuel. Difficilmente quest'ultimo troverà spazio dal primo minuto contro il Lecce, mentre per Fabio sembrano esserci pochi dubbi:, insieme al compito di dirigere la manovra e servire i compagni del tridente. La Juve conta su di lui, di talento c'è un estremo bisogno.