Come racconta Gazzetta, l’agente di Alvaro Morata vedrà a breve, probabilmente a fine settimana, il Barça, meta preferita di Alvaro. Sempre possibile la doppia operazione con Griezmann con l’Atletico. Chance di stare alla Juve? Poche. L’Atletico accetterebbe anche i 28 milioni per cui è a bilancio ma la Juve non li pagherà. Due vie possibili: un acquisto intorno ai 15-20, se il Barça sfumerà, o un terzo anno di prestito, che la Juve gradisce.