Si riparte. Dalla Roma, dalla Juve e dalle certezze di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico sta accumulando sempre più sensazioni, sempre più risposte alle sue idee. Risposte positive, s'intende. Ma manca ancora qualcosa alla Juventus ideale, anche perché trovare la perfezione è esercizio complicatissimo - se non impossibile - per tutte le squadre. Per lo scudetto, come dice il tecnico, sono davvero tutte attrezzate. Ma nessuno ha Cristiano Ronaldo, la sua voglia di vincere e stupire ancora. Nessuno ha poi Giorgio Chiellini, insieme a Leonardo Bonucci e a giocatori che hanno vinto, che sanno farlo. Che non vogliono mollare.