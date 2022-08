La prima uscita stagionale della Juve non ha portato solo i 3 punti sperati, ma ha fatto anche registrare diverse note positive della serata. Dalla doppietta di Vlahovic all'esordio mozzafiato di Di Maria, condito anche dallo sfortunato infortunio subito all'adduttore, fino alle ottime prove di Alex Sandro e. Il brasiliano sembra infatti essere tornato quelli dei primi anni, in cui sgaloppava sulla corsia e sfornava assist a dismisura per i suoi compagni, l'ex Genoa invece ha risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa.- Nel primo tempo si è infatti opposto ad un paio di occasioni pericolose, capitate sui piedi di Domenico Berardi. Ci proveranno poi anche Defrel e Ayhan ad impensierire Perin, ma il portiere bianconero si fa trovare pronto come capitato in precedenza. Ma il vero segnale lo manda a circa 10 dalla fine, quando con il risultato ormai in cassaforte e con il calo di concentrazione che sarebbe potuto essere fatale, sbarra la strada ad una conclusione potente ed angolata di Pinamonti,. Questa può rivelarsi una nuova carta per Madama che, ora non sembra avere tanta urgenza nel recuperare il polacco.