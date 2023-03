C'è una specie di “regola” non scritta che muove la comunicazione, al di là degli interessi partigiani o economici. È insita nella relazione novità-interesse: bisogna trovare, per i media, sempre qualcosa di nuovo. Non è necessaria una rivelazione, basta il cambiamento di prospettiva, il punto da cui s'inquadra una vicenda.Per la, con l'e il giudizio in, è andata pressapoco così:(con la bizzarra espressione “la Juventus deve stare dietro la Roma”, come se quest'ultima fosse un parametro giuridico),Uns'è abbattuto sulla Juventus, processandola prima sui media e poi in tribunale; nel frattempo, sempre in piazza andava in scena il dibattimento penale (bilanci, stipendi). Ma da quando la squadra torinese ha deciso di appellarsi al, si susseguono i segnali che la darebbero vincente o almeno risarcita dei punti (solo di questo, s'intende; dell'immenso danno d'immagine e sportivo manco a parlarne). Si tratta di opinioni, non di fughe di notizie veicolate, come avvenuto in precedenza, per suscitare quelche, guarda caso, precede sempre i processi importanti.Certo di nuovo c'è il noto atto della. Gelosamente secretato da Chiné, ora deve essere comunicato alla difesa, il che rafforza la tesi dello sfondamento dei tempi procedurali da parte del Procuratore. In più quasi tutte le argomentazioni di professori, giuristi, avvocati, giornalisti tendono a rilevare, in sostanza, che, fa acqua da tutte le parti e il Collegio di Garanzia del CONI dovrà, giocoforza, restituire i punti sottratti. Le osservazioni sono molteplici, convincenti e condivisibili, ma il Professor Matera, un esperto che ha contribuito a scrivere il Codice della Giustiza sportiva, va ben oltre. Dice, in sostanza, che, bensì con elementi irrazionali: “La suggestione prevale sul diritto, anche per la forza evocatrice della vicenda giudiziaria penale”. Suggestione, forza evocatrice, sensazioni e sentimenti che mai dovrebbero albergare nelle menti degli inquirenti e dei giudici. Già il solito sentimento popolare, il tifo applicato a vicende giuridiche, l'odio. Lo abbiamo già visto: repetita Juventus...