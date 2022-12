La tempesta che si è abbattuta sul quartier generale della Continassa e su tutto il mondo Juve sta diventando un vortice sempre turbolento, in grado di risucchiare a se tutto quello che trova sul suo cammino.. Intendiamoci, non è affatto aumentata la simpatia nei confronti della Vecchia Signora ma questa volta il tornado potrebbe propagarsi ed estendersi a macchia d'olio su tutta Italia.- Già, perché se come 'capro espiatorio' è stata presa proprio la Juventus non è solo perché è l'unico club coinvolto in questa vicenda, ma esclusivamente perché la prima ad avviare le indagini è stata proprio la procura di Torino. Indagini che però, ora stanno per passare in mano anche alle altre Procure. I magistrati torinesi sono infatti intenzionati a trasmettere gli atti ufficiali ai colleghi di altre procure, a partire da quelle die di, per effettuare tutte le valutazioni del caso. Ecco perché ci troviamo di fronte a quella che potrebbe essere una delle più grandi reazione a catena mai viste prima.