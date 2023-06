, che ha messo a tacere qualsiasi voce sul futuro di Massimiliano Allegri. Sarà ancora l'allenatore bianconero nella stagione 2023/2024. E prima di tutti, un gesto se lo attendeva lo stesso Allegri dalla società, come ha detto direttamente nelle ultime interviste. A dimostrazione che a differenza di quanto affermato da Scanavino a Sky Sport, in realtà, non è vero che "non ci fosse bisogno di una conferma".con lui c’è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dal mercato, alla parte sportiva, al quadro economico-finanziario della società. Con Allegri abbiamo incontri e contatti quotidiani da sempre. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera, il nostro rapporto si è consolidato in tempi molto rapidi. Non sono mancatin alcuni casi, ma con critica costruttiva e autocritica." Questo il passaggio chiave delle sue dichiarazioni, dove spicca qualche "bugia" ma anche alcune verità.Come ricorda Tuttosport infatti,Lo era stato quando ancora c'era Agnelli, che parlò di "vergogna" post sconfitta ad Haifa. E lo è stato anche nel finale di stagione, visto che John Elkann poche settimane fa alla domanda sul futuro del tecnico rispose che doveva concentrarsi sul presente e le due partite che mancavano per chiudere l'anno sportivo. C'è la parte della verità, quella dei "confronti accesi".Una situazione che dovrà essere ricomposta per pensare di cominciare al meglio la prossima annata.