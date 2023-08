, così si è espresso Massimiliano Allegri sul mercato dopo l'amichevole contro l'Atalanta. Parole di circostanza o il reale pensiero del tecnico livornese? Che possa essere soddisfatto del materiale a disposizione, è sicuramente credibile visto anche le risposte positive avute nel pre-campionato. Così come certamente non è scontato che alla Continassa arriveranno facce nuove. La dirigenza però è al lavoro anche per questo e in fondo Allegri ci spera.COME UN ANNO E MEZZO FA? - Ascoltando le parole dell'allenatore, a qualcuno forse sarà venuto in mente la conferenza stampa pre Milan-Juve del gennaio 2022. "Siamo questi e rimarremo così", disse in maniera ancora più forte e chiara sul mercato bianconero.In quel caso si che Allegri depistò tutti. Ecco, adesso, ci risiamo. A pochi giorni dalla fine del calciomercato, il tecnico fa capire come questa sarà probabilmente la squadra della stagione 2023/2024. In realtà però, potrebbe ripetersi lo stesso scenario.Il caso vuole che ci sia proprio Dusan al centro delle voci di mercato. Più passano i giorni e più aumentano le chance di vederlo ancora a Torino, anche perché i segnali che manda sono quelli di chi ha voglia di rimanere ed anche ieri è sceso in campo dal primo minutoche per ora si è fermata a quei 20 milioni di conguaglio economico. Alla Continassa però si pensa anche ad altro. L'accelerazione sul fronte cessioni è un segnale di come Giuntoli stia cercando di recuperare risorse economiche per poi provare a dare ad Allegri rinforziIl campionato sta per iniziare ma il mercato della Juve non è finito qui, né, ovviamente in uscita, né in entrata. E Allegri ne è consapevole.